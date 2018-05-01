رونالدو يقترب من شراء فريق الريال ﻿

أصبح رونالدو البرازيلي قريب من إتمام صفقة شراء نادي ريال بلد الوليد الإسباني، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

" شوف سبور"

أصبح رونالدو البرازيلي قريب من إتمام صفقة شراء نادي ريال بلد الوليد الإسباني، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا"، اليوم الخميس، إن بطل العالم عام 2002 مع منتخب البرازيل، اقترب من شراء النادي الأندلسي مقابل 30 مليون يورو.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن رونالدو يفاوض رئيس النادي كارلوس سواريز، رغم إنكار سواريز تلك الأنباء.

وسبق لرونالدو، الملقب "بالظاهرة" العمل مع رئيس بلد الوليد السابق، خوسيه مورو، في مجال النبيذ.

ولعب رونالدو للغريمين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد خلال مسيرته الكروية المرموقة.