 بــرافو..وزارة الثقافة تعفي الجمعيات الثقافية والمهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان الأطراف | بوليتيك

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي | بووز

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا | دولي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع | دولي

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع

من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب | بوليتيك

من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب

تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان | حوادث و حقوق

تطورات جديدة حول الملثمين الذي هاجموا طالبة كانت رفقة شخص داخل سيارة بطريقة وحشية في رمضــان

بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن | بوليتيك

بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما

عــاجل:في رمضــان..حصل تسجيلات صوتية فالواتساب ديال خطيبتو انتاحــر وهاشنو وقع لعائلتو فبرشيد | حوادث و حقوق

عــاجل:في رمضــان..حصل تسجيلات صوتية فالواتساب ديال خطيبتو انتاحــر وهاشنو وقع لعائلتو فبرشيد

جو مستقر بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس | مجتمع

جو مستقر بهذه المناطق المغربية اليوم الخميس

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بــرافو..وزارة الثقافة تعفي الجمعيات الثقافية والمهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 10:00 بــرافو..وزارة الثقافة تعفي الجمعيات الثقافية والمهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض | بوليتيك
بــرافو..وزارة الثقافة تعفي الجمعيات الثقافية والمهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال عن إعفاء الجمعيات الثقافية والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض التابعة للوزارة.

شـــوف تيفي:

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال عن إعفاء الجمعيات الثقافية والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض التابعة للوزارة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه من منطلق حرصها على تنمية الإبداع الفني والثقافي وتشجيع الجمعيات الثقافية على الإبداع والابتكار في الشأن الثقافي ، وانطلاقا من مسؤوليتها في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، أصدر وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا تحت رقم 769.18، يقضي بإعفاء الجمعيات الثقافية والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض التابعة للوزارة قصد إقامة التظاهرات الثقافية.

وأضاف أن المادة الثالثة من القرار تحدد حالات إعفاء الجمعيات الثقافية والأشخاص، وكذا الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من أداء واجبات الحجز، مع إمكانية تخصيص تخفيض لباقي الجمعيات بنسبة 50 بالمائة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

كما تحدد كل من المادتين الخامسة والسابعة من نفس القرار - يضيف البلاغ - كيفية الاستفادة من الإعفاء من الأداء بالنسبة للصور المسخرة لأغراض البحث الثقافي والعلمي، وكذا الإنتاج الوطني السينمائي والتلفزي ذي الطابع الثقافي والعلمي المحض، بعد تلقي الوزارة الوصية لطلبات في الموضوع، حيث تحدد كل من المادتين الرابعة والسادسة، بدقة تعريفة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والإشهاري.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يتوخى بلورة محاور استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال التي تقوم على دعم ومواكبة جهود الفاعلين الثقافيين من أجل وضع أسس خلق وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـوف تيفي المغرب بلاغ وزارة الثقافة إعفاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان الأطراف | بوليتيك

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان الأطراف

من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب | بوليتيك

من إسبانيا... مؤهلات وإمكانيات المغرب دافع لاستقطاب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب

بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن | بوليتيك

بعد قضية مول التريبورتور والبوليسي.. تعليمات جديدة يوجهها الحموشي للعناصر الأمنية اللي ما كيحترموش المواطن

عاجل..حقائق خطير ومثيرة في ملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..حقائق خطير ومثيرة في ملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أول خروج إعلامي بعد مغادرته الرجاء و عودته من السعودية..عصام الراقي في لحظة اعتراف/ موقفه من حسبان /مشاركة الزنيتي و أوناجم في المونديال وعودته للرجــاء | بــووز
منذ 11 دقيقة

في أول خروج إعلامي بعد مغادرته الرجاء و عودته من السعودية..عصام الراقي في لحظة اعتراف/ موقفه من حسبان /مشاركة الزنيتي و أوناجم في المونديال وعودته للرجــاء

بالفيديو:تطورات جديدة في قضية الشاب اللي اغتاصبوه فمكناس و لاحوه من الشرجــم ترويها الأم..ولدي مبقاش كيتحكم فالنبولة ديالو و بغيت القضاء ينصفني | حالة خاصة

بالفيديو:تطورات جديدة في قضية الشاب اللي اغتاصبوه فمكناس و لاحوه من الشرجــم ترويها الأم..ولدي مبقاش كيتحكم فالنبولة ديالو و بغيت القضاء ينصفني

فيديو خطير يهز المغاربة في رمضان..صحاب شرع اليد ملثمين هجمو على خطاف و طالبة في رمضان و قتلوهم بالعصا | قنوات أخرى

فيديو خطير يهز المغاربة في رمضان..صحاب شرع اليد ملثمين هجمو على خطاف و طالبة في رمضان و قتلوهم بالعصا

كــواليس خاصة في الجلسة السرية لتوفيق بوعشرين..تصريحات قاتلة لمصرحة تنهي أي تشكيك في صحة الفيديوهات الجنسية | بــووز

كــواليس خاصة في الجلسة السرية لتوفيق بوعشرين..تصريحات قاتلة لمصرحة تنهي أي تشكيك في صحة الفيديوهات الجنسية

﻿

آخر المستجدات

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان الأطراف | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

عالم فيزياء أمريكي في محاضرة بحضور ولي عهد أبو ظبي: القرن الحالي سيشهد القضاء على إعاقات فقدان

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي | بووز

بالفيديو..هكذا أعلن زيدان استقالته من الفريق الملكي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا | دولي

النيران تلتهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بواحة آسا

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع | دولي

إدارة ميترو أنفاق روسيا توفر بوابات خاصة لحاملي جواز المشجع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.