رجاء أكادير لكرة اليد يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق ويتوج بلقب كأس العرش+صور ﻿

تمكن فريق رجاء أكادير لكرة اليد من التتويج بلقب كأس العرش ليلة أمس الأربعاء 30 ماي 2018 وذلك بعد تحقيقه الانتصار في المقابلة النهائية التي دارت أطوارها بمدينة سطات، وجمعته بنادي ''وداد السمارة'' بحصة 31

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكن فريق رجاء أكادير لكرة اليد من التتويج بلقب كأس العرش ليلة أمس الأربعاء 30 ماي 2018 وذلك بعد تحقيقه الانتصار في المقابلة النهائية التي دارت أطوارها بمدينة سطات، وجمعته بنادي "وداد السمارة" بحصة 31 مقابل 29 نقطة.

وتميزت المقابلة بقتالية وندية كبيرة من كلا الجانبين إذ ظل الكل يترقب طيلة أشواط المباراة، بفعل التقارب الكبير في أداء اللاعبين وتقدم فريق رجاء أكادير بفارق قليل، مما أشعل نار اللقاء وأضفى عليه الإثارة والتشويق حتى آخر الثواني والتي حسم فيها أبناء المدرب "مزار" اللقاء لصالحهم بفارق نقطتين متمكنين بذلك من تحقيق التتويج باللقب.

وبهذا الإنجاز يكون "رجاء أكادير" قد دخل التاريخ من أبوابه الواسعة بتحقيقه لازدواجية تاريخية، إذ سبق وأن حصد لقب البطولة الوطنية قبل أيام قليلة فقط، واليوم يضيف إلى خزينته لقب كأس العرش، ويكون بذلك أول فريق سوسي في جميع الرياضات الجماعية يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وفي سياق آخر أكدت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"، أنه من المنتظر أن تخصص فعاليات مدينة أكادير وجهة سوس استقبالا شعبيا كبيرا للفريق بمدخل مدينة أكادير على الساعة الرابعة مساء من يومه الخميس، احتفاء ودعما لكل مكونات الفريق على المجهودات الجبارة التي قاموا بها من أجل تحقيق لقبين متتاليين في ظرف قياسي جد وجيز، بالرغم من الإمكانيات القليلة التي يتوفر عليها الفريق و الصعوبات والعوائق التي وجهت النادي خاصة من الناحية المالية مقارنة مع باقي الفرق المنافسة التي ترصد لها إمكانيات هائلة ومحفزة.