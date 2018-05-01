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عاجل..حقائق خطير ومثيرة في ملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 03:46 عاجل..حقائق خطير ومثيرة في ملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك
عاجل..حقائق خطير ومثيرة في ملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل، تأجيل أشغال الجلسة إلى مساء يومه الخميس 31 ماي ، حيث سيتم مواصلة عرض الفيديوهات بحضور

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل، تأجيل أشغال الجلسة إلى مساء يومه الخميس 31 ماي ، حيث سيتم مواصلة عرض الفيديوهات بحضور المشتكيات والمصرحات، بالإضافة إلى مواصلة الاستماع للشهود.

وأكد المصدر ذاته أن الشاهدة الوحيدة التي تم الاستماع إليها خلال أشغال جلسة اليوم، أكدت للقاضي بوشعيب فريح في تصريحاتها، جميع التهم المنسوبة لتوفيق بوعشرين المتابع بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأشار ذات المصدر أن المصرحة ''و.ط''، كشفت خلال جلسة اليوم عن العديد من المعطيات الخطيرة والصادمة، حيث أكدت على أن الفيديوهات التي تم عرضها، توثق بالفعل العلاقة الجنسية الرضائية التي جمعتها بتوفيق بوعشرين فوق ''الكنبة'' المتواجدة بمكتب المتهم بمقر جريدة أخبار اليوم، مشيرة إلى أنها وخلال إدلاءها بتصريحاتها للفرقة الوطنية، أغمي عليها بعد عرض الفيديو عليها، لأنها لم تكن تتوقع أن يقوم بوعشرين بتصوير فيديو يوثق ممارستهما للجنس.

وعلاقة بالملف، أشار مصدر ''شوف تيفي'' إلى أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، حل متأخرا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مبرزا أن خلافا حادا وقع بين بعض محاميي هيئة الدفاع عن المتهم بعد انتهاء الجلسة،عقب ظهور معطيات واقعية وحقيقية تدين موكلهم.

وأبرز المصدر ذاته إلى أن وجوه المحامين المكلفين بالدفاع عن بوعشرين، ظهر عليها بعض الحزن والتأثر، خاصة بعد تأكدهم من تورط بوعشرين، مشددا على أن النقيب محمد زيان وبعد مغادرته للقاعة عقب انتهاء أشغال الجلسة ، بدأ في الصراخ وأهان مجموعة من الصحافيين الذين اتفقوا بعد ذلك على مقاطعته خلال الجلسات المقبلة.

 

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المغرب شوف تيفي الفيديوهات بوعشرين المشتكيات المصرحات

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