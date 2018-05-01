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عاجل..مصرحة تفجرها في وجه بوعشرين وتعترف : ''مارس عليا الجنس وواعدني بالزواج وضحك عليا''+تفاصيل جد صادمة حول فيديوهات جديدة تم عرضها

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 02:47 عاجل..مصرحة تفجرها في وجه بوعشرين وتعترف : مارس عليا الجنس وواعدني بالزواج وضحك عليا+تفاصيل جد صادمة حول فيديوهات جديدة تم عرضها | بوليتيك
عاجل..مصرحة تفجرها في وجه بوعشرين وتعترف : ''مارس عليا الجنس وواعدني بالزواج وضحك عليا''+تفاصيل جد صادمة حول فيديوهات جديدة تم عرضها
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المصرحة ''و.ط''، أكدت خلال الاستماع لها من طرف القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل من يومه الخميس 31 ماي، بعد عرض ثلاث فيديوهات، على أنها هي من ظهرت بها رفقة المتهم خلال

 

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المصرحة ''و.ط''، أكدت خلال الاستماع لها من طرف القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل من يومه الخميس 31 ماي، بعد عرض ثلاث فيديوهات، على أنها هي من ظهرت بها رفقة المتهم خلال ممارستهما للجنس بمكبته الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن المصرحة المذكورة، قالت بعد عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة خلال أشغال الجلسة السرية، إن المتهم توفيق بوعشرين، وعدها بالزواج، ولهذا مارست الجنس معه، قائلة: ''وعدني بالزواج وضحك عليا''.

وأكد ذات المصدر أن المصرحة، كشفت في تصريحاتها أمام الهيئة القضائية، على أن بوعشرين، حاول ممارسة الجنس عليها مرة أخرى، وأمام رفضها الاستجابة له، هددها بفضحها من خلال مقطع فيديو، يوثق للعلاقة الجنسية الأولى التي جمعتهما.

وأبرز مصدر ''شوف تيفي'' أن المصرحة ''و.ط''، أكدت على أن العلاقة الجنسية مع المتهم، كانت برضاها، لأنها وثقت به، بعد تحايله واستدراجه لها بكشفه عن مشاكله الأسرية مع زوجته، وعن نيته الارتباط بها، مشيرة إلى أنها تنتمي لأسرة محترمة لكنها سقطت ضحية كذب بوعشرين عليها.

وبخصوص الفيديوهات التي تم عرضها، قبل قليل، أوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض تفاصيلها، أن المتهم بوعشرين، ظهر بإحداها وهو يداعب بفمه الجهاز التناسلي للمصرحة المذكورة بطريقة شاذة ومقززة.

 

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المغرب شوف تيفي الفيديو بوعشرين المصرحة المحكمة أشغال الجلسة

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