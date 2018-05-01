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فيديوخطير يهز المغاربة..: صحاب شرع اليد حصلو فتاة مع راجل في سيارة نهار رمضان وسلخوهم ورجعوهم كلهم دميات

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 02:30 فيديوخطير يهز المغاربة..: صحاب شرع اليد حصلو فتاة مع راجل في سيارة نهار رمضان وسلخوهم ورجعوهم كلهم دميات | حوادث و حقوق
فيديوخطير يهز المغاربة..: صحاب شرع اليد حصلو فتاة مع راجل في سيارة نهار رمضان وسلخوهم ورجعوهم كلهم دميات
نشرت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام ''صحاب شرع اليد''، بالاعتداء على شاب وشابة، تم ضبطهما نهار رمضان وهما داخل سيارة.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام ''صحاب شرع اليد''، بالاعتداء على شاب وشابة، تم ضبطهما نهار رمضان وهما داخل سيارة.

ويظهر الفيديو الخطير والصادم والذي تبلغ مدته دقيقتان، قيام مجموعة من الأشخاص بمحاصرة الشابة الغارقة في دمائها والشخص الذي كان برفقتها، قبل أن يعمدوا إلى الاعتداء عليهما بالضرب المبرح بواسطة ''هراوات''.

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو، عن صدمتهم من مضمون الفيديو الذي على ما يبدو جرت فصوله بإحدى الدواوير، داعين السلطات ومصالح الدرك الملكي والمصالح الأمنية إلى التدخل وفتح تحقيق للكشف عن ظروفه وملابساته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيسبوك شاب المصالح الأمنية الفيديو

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