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نهاية مروعة للترمضين..جريمة قتل بشعة بالبيضاء والضحية خشاو ليه جنوية فعنقو+صور

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 02:00 نهاية مروعة للترمضين..جريمة قتل بشعة بالبيضاء والضحية خشاو ليه جنوية فعنقو+صور | حوادث و حقوق
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شهدت منطقة المكانسة بالبيضاء، قبل نصف ساعة من آذان المغرب، يوم أمس الأربعاء 30 ماي، وقوع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج، تعرض لطعنة مميتة على مستوى العنق، وجهها له شاب آخر بواسطة سلاح أبيض.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة المكانسة بالبيضاء، قبل نصف ساعة من آذان المغرب، يوم أمس الأربعاء 30 ماي، وقوع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج، تعرض لطعنة مميتة على مستوى العنق، وجهها له شاب آخر بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة، أن خلافا وقع بين طفلين، ما دفع بالضحية البالغ من العمر قيد حياته 23 سنة، إلى التوجه لمنزل جاره، حيث عبر عن غضبه الشديد بسبب تعرض طفله للضرب على يد ابن الجيران، لتتطور الأمور إلى وقوع ملاسنات حادة بين الطرفين، ما جعل شقيق الجار، يدخل على الخط، حيث وجه للضحية طعنة مميتة، أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته، أن الضحية تم نقله إلى مستشفى السقاط ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعه للتشريح الطبي، بينما قامت عناصر الشرطة القضائية بإيقاف المتورط في هذا الفعل الإجرامي والبالغ من العمر 21 سنة.

 

‫شوف تيفي

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