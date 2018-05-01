خاص: نهاية ''الولاية'' وغضبة لقجع يستنفران رئيس الوداد ﻿

على غير عادته أكثر سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، من خرجاته الإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية، ووجه ''صكوك'' الإتهام لمجموعة ممن أسماهم ''أعداء النجاح'' دون أن يذكرهم بالإسم.

شوف تيفي

على غير عادته أكثر سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، من خرجاته الإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية، ووجه ''صكوك'' الإتهام لمجموعة ممن أسماهم ''أعداء النجاح'' دون أن يذكرهم بالإسم.

وفي هذا السياق كشفت مصادر خاصة ل''شوف تيفي'' أن سعيد الناصري يهدف من خلال ''خرجاته'' المتتالية والغير مسبوقة، إلى كسب عطف الجمهور والتلميح لوجود أشخاص يحاربونه ويهدفون إلى زعزعة استقرار النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس الوداد يريد أيضا تحويل الأنظار عن بعض المطالب كفتح باب الإنخراط داخل النادي، علما تضيف مصادرنا أن ولاية الناصري على رأس الفريق الأحمر تنتهي قانونيا بنهاية شهر يونيو المقبل.

مصادر ''شوف تيفي'' كشفت أيضا أن ''غضبة'' رئيس الجامعة فوزي لقجع على الناصيري والتي ظهرت جليا من خلال تغييبه عن حفل تسليم الذرع لطنجة وحفل تقديم قميص المنتخب، ساهمت أيضا في ''خرجات'' الناصيري والذي بات يعرف جيدا تضيف مصادرنا أن الجامعة لن تتساهل معه بخصوص تطبيق القوانين المتعلقة بالجموع العامة، علما أن منخرط ودادي وضع الأسبوع الماضي أمام طاولة لقجع طعنا في كل الجموع العامة التي عقدها الناصري خلال فترة اشرافه على رئاسة النادي الأحمر.