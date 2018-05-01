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عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 01:31 عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة | دولي
عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة
قام مهاجمين اثنين بطعن شرطي مرور حتى الموت في مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية، قبل قليل من يومه الخميس 31 ماي، ثم تبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة منطقة

''شوف تيفي''

قام مهاجمين اثنين بطعن شرطي مرور حتى الموت في مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية، قبل قليل من يومه الخميس 31 ماي، ثم تبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة منطقة الهجوم.

وحسب موقع ''سبق'' السعودي فإن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، تواصل متابعة الأحداث الخاصة بمقتل رجل مرور بعد أن تعرَّض للطعن من قِبل مجهولَيْن، مشيرا إلى أن المعلومات تؤكد سلب الجانيَيْن سلاح رجل المرور، وهروبهما بسيارته الرسمية التي تم العثور عليها في وقت سريع، بعد أن ترجل منها الجانيان، ودخلا مركز الحرس الوطني بشارع الستين بالمحافظة، وتبادلا إطلاق النار مع رجال الأمن، وأُصيب أحدهما، وضُبط، وفرَّ الآخر.

وأضاف''سبق''، أن رجل المرور كان يباشر مهامه بالقرب من مول قلب الطائف، فحضر شخصان، اعتديا عليه بالطعن،ثم سلبا سلاحه الرسمي، وامتطيا سيارته الرسمية، وهربا من الموقع، بينما تم نقل رجل المرور للمستشفى، وتُوفي متأثرًا بإصابته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية الطائف رجال الأمن

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