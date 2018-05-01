عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

وقعت قبل قليل من اليوم الخميس 31 ماي، مشادة كلامية حادة، خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، بين ممثل النيابة العامة والنقيب محمد زيان الذي عبر عن رفضه حضور المصرحات للجلسة،

''شوف تيفي''

وقعت قبل قليل من اليوم الخميس 31 ماي، مشادة كلامية حادة، خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، بين ممثل النيابة العامة والنقيب محمد زيان الذي عبر عن رفضه حضور المصرحات للجلسة، قائلا وهو يصرخ: '' المصرحات مايجيوش للمحكمة''، ما جعل القاضي بوشعيب فريح، يرفع أشغال الجلسة.



وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المحامي عبد اللطيف بوعشرين المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم، يعد أكبر الغائبين عن جلسة اليوم، وهو ما جعل المتواجدين باستئنافية البيضاء، يتساءلون عن السر وراء هذا الغياب.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعض المعطيات المتداولة بخصوص غياب بوعشرين، تشير إلى وقوع خلاف بينه وبين النقيب محمد زيان ومحامين آخرين بعد قرار نقل مصرحات للمحكمة باستخدام القوة العمومية.