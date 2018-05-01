عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى المحكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أكد خلال أشغال المحاكمة السرية، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، أن المصرحة '' م.م'' لم تتوصل بالاستدعاء للحضور،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أكد خلال أشغال المحاكمة السرية، قبل قليل اليوم الخميس 31 ماي، أن المصرحة '' م.م'' لم تتوصل بالاستدعاء للحضور، ولهذا قامت الشرطة القضائية بالتوجه إلى شقتها، إلا أن الحارس الخاص بالعمارة، أبلغ عناصر الشرطة بعدم ظهورها منذ أسبوع.

وأضاف المصدر ذاته، أن القاضي بوشعيب فريح، أكد على أن عناصر الشرطة حلت بمنزل المصرحة ''ح. ب''، إلا أن هذه الأخيرة، أشعلت الأضواء بمنزلها لكنها رفضت فتح الباب، ما دفع بعناصر الأمن إلى المغادرة، مشيرا إلى أن المصرحة ''أ.ه''، وخلال محاولة استدعائها قيل للعناصر الأمنية إنها سافرت قبل أسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن مصرحتين في الملف، تتواجدان في هذه اللحظات باستئنافية البيضاء، ويتعلق الأمر بـ ''أنيسة مداح'' و ''وصال الطالع''، بينما تقرر إحضار المصرحات المتغيبات، خلال الجلسة المقبلة التي من المنتظر أن تجرى ليلة اليوم الخميس، وذلك باستخدام القوات العمومية.