 نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي ﻿
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نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي

بتاريــخ : 31 ماي 2018 / 00:45 نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي | بوليتيك
نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي
أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريح لـ''شوف تيفي''، أن على الحكومة اليوم نهج الحوار الاجتماعي للخروج من وضع الاحتقان الحالي الذي يشهده المجتمع، وكذلك لإيجاد حلول بشأن إشكالات كثيرة

شوف تيفي: جواد الأطلس

أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريح لـ''شوف تيفي''، أن على الحكومة اليوم نهج الحوار الاجتماعي للخروج من وضع الاحتقان الحالي الذي يشهده المجتمع، وكذلك لإيجاد حلول بشأن إشكالات كثيرة يعاني منها المغاربة اليوم، بسبب سوء التدبير الذي تنتهجه الحكومة.

وكشف نزار بركة في حديثة لـ ''شوف تيفي''، على هامش لقاء مع مناضلي ومناضلات الحزب بقاعة علال الفاسي بالرباط مساء اليوم الأربعاء 30 ماي 2018، أن حزب الاستقلال اليوم جاء لتقديم الأفكار التي خلص إليها منذ المؤتمر الأخير، و الذي كان محطة للإعلان على التموقع في المعارضة بالإجماع، مضيفا في السياق ذاته، أنه موقف واضح لتوضيح الرؤية بالمشهد السياسي واتخاذ المسؤولية الملقاة على عاتق حزب الاستقلال.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا اللقاء المفتوح، هو تقليد دأب الحزب على تنظيمه شهر رمضان وهو عبارة عن مسامرة نثير من خلالها نقاش للنهوض ببلادنا وكذلك فرصة لتوضيح كيف ستكون مخرجات أفكار تم تسطيرها منذ المؤتمر ابريل 2018، لتحاكي انتظارات المواطنين.

وتابع بركة أن الحزب له القدرة في التسيير الشأن العام، وبلورة الحلول حينما يكون في الحكومة وفي المعارضة أيضا، ولديه دوما بدائل وقوة اقتراحية، موضحا أن حزب الاستقلال سبق وتموقع في المعارضة، بقدر ما عمَّر في الحكومة منذ 63 بمعنى 32 سنة في المعارضة، واليوم قرار المعارضة اتخذه الحزب بإرادة، وله رغبة في وضع الحلول والتغيير لهذا الوضع، مستشهدا في ذات السياق بمضامين مقولة ''علال الفاسي'' مفادها أن أزمة المغرب لا تتمثل في الحكومة بقدر ما تتمثل في أوضاع المجتمع ولها علاقة بها، والتغيير الحكومي ليس الحل الأساسي للأزمة، بل الرغبة في العمل على إصلاح هذه الأوضاع المتأزمة، وليس هدر زمن الإصلاح.

وأشار ''نزار بركة'' في الحديث ذاته ''أن هناك أحزاب إن لم تكن في الحكومة تضعف وتندثر وهي معروفة''، مقطرا الشمع على أحزاب ظلت تتشبث لضمان مكانها بالحكومة بالرغم من أنها غير فاعلة، مستحضرا اجتماع الأغلبية الذي تم عقده مساء أمس الثلاثاء بفيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحيث تساءل حول النموذج التنموي الذي أرادت الأحزاب الاجتماع بشأنه البارحة، والذي قد مضى على اقتراحه تسعة أشهر، متسائلا في هذا الصدد، ''أين كانت هذه الأحزاب كل هذه المدة؟''.

‫شوف تيفي

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شـوف تيفي المغرب الرباط الأغلبية نزار بركة حزب الاستقلال لقاء مناضلي الحزب أكدال المعارضة

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