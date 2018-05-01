في قضية بوعشرين.. كروط : تحقير قرارات المحكمة جريمة.. والمفروض في الشهود أن يحترموا قرارات القضاء ﻿

أكد الحسيني كروط محامي ضحايا بوعشرين، أنه من حق رئيس غرفة الجنايات طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية، أن يأمر بإحضار أي شخص بالقوة العمومية إذا تبين له أن الاستماع إليه يفيد في كشف الحقيقة.

''شوف تيفي''

أكد الحسيني كروط محامي ضحايا بوعشرين، أنه من حق رئيس غرفة الجنايات طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية، أن يأمر بإحضار أي شخص بالقوة العمومية إذا تبين له أن الاستماع إليه يفيد في كشف الحقيقة.

وأضاف الحسيني كروط محامي الطرف المدني في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، أن المحكمة اتخذت قرارا بإحضار من توصلوا ولم يحضرو وذلك بالقوة العمومية إذا اقتضى الحال، والأمر يتعلق بقرار قضائي صادر باسم جلالة الملك يجب على الجميع أن يمتثل إليه ، طوعا أو جبرا.

وزاد ذات المتحدث ل ''شوف تيفي''، مشددا أنه من المفروض في الشهود أو غيرهم أن يحترموا قرارات القضاء وأن يذعنوا إليها وهذا نوع من أنواع المواطنة الحقيقية لأن الغرض هو كشف الحقيقة لتحقيق العدالة لا غير ، وأردف قائلا أن عدم الامتثال لأوامر القضاء يترتب عنه تعطيل الوصول إلى الحقيقة ، علما أن اللواتي تم استدعائهن كشاهدات ملزمن بالحضور احتراما للقضاء من جهة ، كما أن الواجب الديني يلزم عدم كثم الشهادة ومن كتمها فهو آثم لقوله تعالى ''لا تكثموا الشهادة... ''

واسترسل متحدثا ل''شوف تيفي'' أنه لا حق لأي كان وبأي صفة كان، أن يعلق على قرار المحكمة فهذا من جهة يشكل إهانة للقضاء الذي يعتبر جريمة طبقا للمادة 263 من القانون الجنائي وكذا المادة 266 من القانون الجنائي ''يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263

وأوضح الخبير في القانون حسب الفصول القانونية المعمول بها أولا: '' الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجالات القضاء قبل صدور حكم غير القابل للطعن في قضية ما''، ثانيا : '' الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاليه''

واختتم قائلا، أنه يمنع على أي كان التعليق على قرارات القضاء أو تحقيرها أو وصفها بأي وصف بل يعثبر هذا الفعل جريمة الغرض من هو حماية السلطة القضائية واستقلالها ،كما أن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في قضية بوعشرين التي تروج في محكمة الاستئناف بالبيضاء، من بعض المصرحات يشكل جريمة من جهة ومس بالسلطة واستقلالية القضاء من جهة أخرى .