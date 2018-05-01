عاجل..نايضة في أشغال الجلسة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين ..وها شنو وقع بين زيان وهيئة دفاع المشتكيات ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن بداية أشغال الجلسة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين، كانت ساخنة جدا، نظرا لوقوع مشادة كلامية حادة، بين النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم، وهيئة الدفاع عن

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن بداية أشغال الجلسة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين، كانت ساخنة جدا، نظرا لوقوع مشادة كلامية حادة، بين النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم، وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، عقب التطرق لموضوع إحضار المصرحات باستخدام القوة العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أن النقيب محمد زيان، بدأ بالصراخ وسط القاعة التي تجرى بها أطوار الجلسة، حيث عبر عن غضبه الشديد ورفضه لإحضار المصرحة ''عفاف برناني'' للمحكمة باستخدام القوة العمومية، وهو ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة جدا بينه وبين هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأشار ذات المصدر، إلى أن إسما جديدا ظهر بالملف، ويتعلق الأمر بـ ''ذكرى الريسوني''، والتي حلت باستئنافية البيضاء لأول مرة بعد استدعائها للإدلاء بشهادتها في الملف.