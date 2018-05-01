بعدما تاهمات شيخها بممارسة الجنس على طفلتها بفاس..زوج يرد على زوجته ويفجرها: ''نسيبتي كانت كترحش بيا ونعست معها..''+تفاصيل صادمة ﻿

بعد أسابيع من ظهور زوجة تقطن بمدينة فاس وهي تكشف لـ ''شوف تيفي'' عن معطيات خطيرة وصادمة، خلال اتهامها لأب زوجها باغتصاب طفلتها الصغيرة، اختار الزوج يومه الأربعاء 30 ماي، الخروج عن صمته والكشف عن حقائق

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من ظهور زوجة تقطن بمدينة فاس وهي تكشف لـ ''شوف تيفي'' عن معطيات خطيرة وصادمة، خلال اتهامها لأب زوجها باغتصاب طفلتها الصغيرة، اختار الزوج يومه الأربعاء 30 ماي، الخروج عن صمته والكشف عن حقائق تدمي القلوب وتهز النفوس.

الزوج البالغ من العمر 26 سنة، قال في تصريح لقناة ''شوف تيفي'' إن والدة زوجته تحرشت به جنسيا للعديد من المرات، قبل أن تستدرجه لممارسة الجنس معها، مؤكدا وضعه لشكاية، اتهم من خلالها ''نسيبته'' بالتحرش الجنسي به.

وعبر هذا الزوج عن ندمه الشديد لممارسته الجنس مع والدة زوجته، وأشار إلى أنها قامت باستدراجه بدعوى أن الأمر عادي بعائلتهم ووممارستهما للجنس تم بعلم ابنتها، ما دفع إلى الانفصال عن هذه الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن سيدة، أكدت لـ ''شوف تيفي'' قبل مدة، أن والد زوجها، تورط في اغتصاب طفلتها، وظهرت بالفيديو رفقة والدتها وهما تذرفان الدموع بحرارة.

تفاصيل جديدة وخطيرة على لسان الزوج، انتظروها على قناتكم ''شوف تيفي''....