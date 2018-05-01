 حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة

عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

سار للجماهير الرجاوية.. نجم الفريق يجدد عقده لأربع سنوات | بوليتيك

سار للجماهير الرجاوية.. نجم الفريق يجدد عقده لأربع سنوات

عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى المحكمة | بوليتيك

عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى

نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي | بوليتيك

نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي

في قضية بوعشرين.. كروط : تحقير قرارات المحكمة جريمة.. والمفروض في الشهود أن يحترموا قرارات القضاء | بوليتيك

في قضية بوعشرين.. كروط : تحقير قرارات المحكمة جريمة.. والمفروض في الشهود أن يحترموا قرارات القضاء

عاجل..نايضة في أشغال الجلسة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين ..وها شنو وقع بين زيان وهيئة دفاع المشتكيات | بوليتيك

عاجل..نايضة في أشغال الجلسة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين ..وها شنو وقع بين زيان وهيئة دفاع

بعدما تاهمات شيخها بممارسة الجنس على طفلتها بفاس..زوج يرد على زوجته ويفجرها: نسيبتي كانت كترحش بيا ونعست معها..+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

بعدما تاهمات شيخها بممارسة الجنس على طفلتها بفاس..زوج يرد على زوجته ويفجرها: ''نسيبتي كانت كترحش

حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية | بوليتيك

حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 23:39 حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية | بوليتيك
حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مشادة كلامية، وقعت بين المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قبل انطلاق أشغال جلسة يومه الأربعاء 30 ماي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك بسبب خلاف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن مشادة كلامية، وقعت بين المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قبل انطلاق أشغال جلسة يومه الأربعاء 30 ماي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك بسبب خلاف وقع بينهم حول حضور المصرحات إلى أشغال الجلسة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المحامين المدافعين عن بوعشرين، عبروا عن استيئاهم من التدوينات التي نشرتها ثلاثة مصرحات بخصوص رفضهن الاستجابة والامتثال لقرار حضورهن إلى أشغال الجلسة باستخدام القوات العمومية، في حين طالب محامون آخرون معروفون بانتمائهم لحزب العدالة والتنمية، المصرحات "أ.ه"، و "ح.ب"، و"ع.ب" بعدم الاستجابة لقرار المحاكمة والحضور لأشغال الجلسة.

وأبرزت ذات المصادر أن المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن بوعشرين والرافضين لمضمون التدوينات، طالبوا بحضور المصرحات الثلاثة إلى المحكمة بهدوء ودون استخدام القوات العمومية، وذلك حتى يحافظن على كرامتهن، وهو الموقف الذي رفضه محامون آخرون منتمون لنفس الهيئة وهو ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أخبار اليوم حزب العدالة والتنمية المصرحات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

سار للجماهير الرجاوية.. نجم الفريق يجدد عقده لأربع سنوات | بوليتيك

سار للجماهير الرجاوية.. نجم الفريق يجدد عقده لأربع سنوات

عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى المحكمة | بوليتيك

عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى المحكمة

نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي | بوليتيك

نزار بركة يؤكد تشبثه بالمعارضة ويقطر الشمع على الأغلبية ويحملها احتقان الشارع المغربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فــطور مع مشهور..طقوس خاصة لعصام كمال في رمضان..كندخل الكوزينة و نغلس الماعن و مكنشعلش التلفزة | فطور مع مشهور
منذ 2 ساعات

فــطور مع مشهور..طقوس خاصة لعصام كمال في رمضان..كندخل الكوزينة و نغلس الماعن و مكنشعلش التلفزة

بالفيديو..أول تصريح لابن مول الموطور اللي قتلو عساس ديال فيلا محامي بالنواصر و لاحو فقادوس كبير..هاكيفاش لقينا الجثة ديال الوالد | بــووز

بالفيديو..أول تصريح لابن مول الموطور اللي قتلو عساس ديال فيلا محامي بالنواصر و لاحو فقادوس كبير..هاكيفاش لقينا الجثة ديال الوالد

لليوم الرابع على التوالي..عائلة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة تنتظر جثة ابنها وهذا ما يقع أمام الشاطئ | بــووز

لليوم الرابع على التوالي..عائلة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة تنتظر جثة ابنها وهذا ما يقع أمام الشاطئ

تصريحات قوية لجيران ضحية حارس فيلا المحامي اللي لقاوه مقتول نواحي البيضاء في رمضان..كان داير فيه غير الخير | بــووز

تصريحات قوية لجيران ضحية حارس فيلا المحامي اللي لقاوه مقتول نواحي البيضاء في رمضان..كان داير فيه غير الخير

﻿

آخر المستجدات

عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة | دولي
منذ 20 دقيقة

عاجل..عملية طعن بالسعودية وتبادل إطلاق النار..وهذه هي الحصيلة

عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..مشادة كلامية حادة بين زيان وممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

سار للجماهير الرجاوية.. نجم الفريق يجدد عقده لأربع سنوات | بوليتيك

سار للجماهير الرجاوية.. نجم الفريق يجدد عقده لأربع سنوات

عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى المحكمة | بوليتيك

عاجل..قاضي جلسة بوعشرين يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما قامت به الشرطة القضائية لنقل المصرحات إلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.