حصري..نايضة بين دفاع بوعشرين بسبب حضور مصرحات إلى أشغال الجلسة السرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مشادة كلامية، وقعت بين المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قبل انطلاق أشغال جلسة يومه الأربعاء 30 ماي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك بسبب خلاف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن مشادة كلامية، وقعت بين المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قبل انطلاق أشغال جلسة يومه الأربعاء 30 ماي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك بسبب خلاف وقع بينهم حول حضور المصرحات إلى أشغال الجلسة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المحامين المدافعين عن بوعشرين، عبروا عن استيئاهم من التدوينات التي نشرتها ثلاثة مصرحات بخصوص رفضهن الاستجابة والامتثال لقرار حضورهن إلى أشغال الجلسة باستخدام القوات العمومية، في حين طالب محامون آخرون معروفون بانتمائهم لحزب العدالة والتنمية، المصرحات "أ.ه"، و "ح.ب"، و"ع.ب" بعدم الاستجابة لقرار المحاكمة والحضور لأشغال الجلسة.

وأبرزت ذات المصادر أن المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن بوعشرين والرافضين لمضمون التدوينات، طالبوا بحضور المصرحات الثلاثة إلى المحكمة بهدوء ودون استخدام القوات العمومية، وذلك حتى يحافظن على كرامتهن، وهو الموقف الذي رفضه محامون آخرون منتمون لنفس الهيئة وهو ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهم.