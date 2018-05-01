عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين السرية بحضور الشهود والمصرحات ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل اليوم الأربعاء 30 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل اليوم الأربعاء 30 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر ، وذلك بحضور الشهود، وبعض المصرحات.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، أن أشغال الجلسة التي انطلقت قبل لحظات، تعرف حضور بعض المصرحات، وشهود نفي، مشيرا إلى أن الجلسة ستعرف مواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم.

وأشار ذات المصدر، إلى أن مصرحتين في الملف، تتواجدان في هذه اللحظات باستئنافية البيضاء، ويتعلق الأمر بـ "أنيسة مداح" و "وصال الطالع"، مشيرا إلى أن المصرحات المتغيبات عن جلسة اليوم، سيتم إحضارهن في الجلسة المقبلة والتي من المنتظر أن تجرى يوم غد الخميس، وذلك باستخدام القوات القوات العمومية.