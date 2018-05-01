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هذا جديد صفقة انتقال الكعبي من فريق نهضة بركان إلى الزمالك المصري

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 22:49 هذا جديد صفقة انتقال الكعبي من فريق نهضة بركان إلى الزمالك المصري | سبور
هذا جديد صفقة انتقال الكعبي من فريق نهضة بركان إلى الزمالك المصري
قرر نادى نهضة بركان إغلاق الباب فى وجه مسؤولي نادي الزمالك، بخصوص التعاقد مع أيوب الكعبى نجم المنتخب المغربى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد المستوى المتميز والمتألق للاعب طوال الفترة الماضية

''شوف تيفي''

قرر نادى نهضة بركان إغلاق الباب فى وجه مسؤولي نادي الزمالك، بخصوص التعاقد مع أيوب الكعبى نجم المنتخب المغربى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد المستوى المتميز والمتألق للاعب طوال الفترة الماضية ليصبح أحد أبرز المهاجمين داخل قارة إفريقيا بالمرحلة الأخيرة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' المصري اليوم الأربعاء.

وأكد الموقع المصري، أن مسؤولي الزمالك، حاولوا جس نبض نظرائهم بنادي نهضة بركان بخصوص التعاقد مع أيوب الكعبى، لكن الرد كان قاطعا بتأجيل دراسة كافة العروض المتاحة أمام اللاعب في الوقت الحالي، إلى حين مشاركته مع أسود الأطلس فى مونديال روسيا خلال شهر يونيو المقبل، خاصة بعدما تلقى العديد من العروض مؤخرا من أندية خليجية وأوروبية.

وأشار الموقع المصري، إلى أن مسؤولي نهضة بركان، أكدوا لنظرائهم بالزمالك أن الأولوية فى رحيل أيوب الكعبى ستكون لأوروبا بناء على رغبة اللاعب نفسه، بخوض تجربة احترافية بالملاعب الأوروبية، فى المواسم القادمة وبالفعل هناك أكثر من نادي يرغب فى ضمه لكن تأجل الحسم في الموضوع إلى حين انتهاء المونديال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نهضة بركان الزمالك المصري المونديال

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