فيديو جد خطير من قلب طوبيس في كازا..شوفو الحكرة: مراقبون شرملو شاب وخلاوه كلو دمايات ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو جد خطير، ظهر به شاب غارق في دمائه، عقب تعرضه للاعتداء وسط حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو جد خطير، ظهر به شاب غارق في دمائه، عقب تعرضه للاعتداء وسط حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت اليوم الأربعاء، حيث قام مراقبو التذاكر بحافلة لنقل المدينة رقم 50، بالاعتداء على شاب، متسببين له في جروح جد خطيرة على مستوى الرأس.

ويظهر الفيديو، تجمع بعض المواطنين حول الشاب المصاب، حيث عبر الجميع عن غضبهم واستيائهم الشديد من الطريقة التي تعامل بها مراقبو التذاكر مع الشاب، واصفين ما وقع بـ ''الحكرة''.