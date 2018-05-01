 سقوط شاحنة بقناة للصرف الصحي يتسبب في عطش دوار بالكامل ضواحي أكادير ﻿
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سقوط شاحنة بقناة للصرف الصحي يتسبب في عطش دوار بالكامل ضواحي أكادير

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 22:38 سقوط شاحنة بقناة للصرف الصحي يتسبب في عطش دوار بالكامل ضواحي أكادير | حوادث و حقوق
سقوط شاحنة بقناة للصرف الصحي يتسبب في عطش دوار بالكامل ضواحي أكادير
تسببت شاحنة من نوع ''رموك'' في قطع الماء الصالح للشرب على حي ''آيت سوال'' بتمراغت ضواحي مدينة أكادير بالكامل، وذلك بعد سقوطها زوال اليوم الأربعاء في قناة للصرف الصحي، ما أدى لانفجار أنبوب الماء الذي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تسببت شاحنة من نوع ''رموك'' في قطع الماء الصالح للشرب على حي ''آيت سوال'' بتمراغت ضواحي مدينة أكادير بالكامل، وذلك بعد سقوطها زوال اليوم الأربعاء في قناة للصرف الصحي، ما أدى لانفجار أنبوب الماء الذي يزود الساكنة المحلية بهذه المادة الحيوية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث راجع إلى غياب علامات التشوير بأحد أوراش إعادة هيكلة الحي السالف الذكر، ما أدى إلى عدم انتباه السائق إلى هشاشة الطريق التي يسلكها لتهوي به التربة ويسقط داخل خندق كبير وتنقلب الشاحنة في مشهد وصف بالمرعب، كاد أن يخلف خسائر بشرية لولا الألطاف الإلهية.

وأضافت ذات المصادر، أن سقوط الشاحنة وانقلابها بقناة الصرف الصحي، أدى لإلحاق خسائر مادية جد جسيمة بالقناة وأنبوب كان يزود حي ''آيت سوال'' بالماء الصالح للشرب، والذي انفجر بفعل الحادث، وغمرت المياه المكان الشيء الذي تسبب في انقطاعها بشكل كلي عن الحي، وزاد من معاناة الساكنة التي لم تجد ما تروي به عطشها طيلة اليوم.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان وقاموا بفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات الحادث في الوقت الذي دخلت فيه المصالح التقنية في سباق مع الزمن لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب وإعادة المياه لصنابير الحي التي جفت.

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شوف تيفي المغرب أورير أكادير سقوط شاحنة كبيرة داخل قناة صرف صحي يتسبب في قطع الماء الصالح للشرب حي آيت سوال

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