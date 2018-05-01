سيارة للنقل السري تدهس مسنا ساعات قليلة قبل الإفطار بشيشاوة وترديه قتيلا ﻿

لقي شخص مسن مصرعه ساعات قليلة قبل إفطار اليوم الأربعاء، بعدما دهسته سيارة خاصة بالنقل السري بالطريق الوطنية رقم 8 بجماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة.

شوف تيفي:شيشاوة

لقي شخص مسن مصرعه ساعات قليلة قبل إفطار اليوم الأربعاء، بعدما دهسته سيارة خاصة بالنقل السري بالطريق الوطنية رقم 8 بجماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك كان متجها صوب منزله ويسير بجانب الطريق، قبل أن يتفاجأ بسائق سيارة من نوع ''ترانزيت'' تدهسه من الخلف وترديه قتيلا على الفور.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية، الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بمعاينة جثة الضحية قبل أن يتم نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة، فيما جرى إيقاف سائق السيارة من أجل التحقيق معه حول حيثيات وملابسات وقوع الحادث.