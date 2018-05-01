يا ربي السلامة.. فتاة تنتحر شنقا بشفشاون قبل آذان المغرب ﻿

اهتز دوار تافراوت بجماعة تمروت إقليم شفشاون، دقائق قبل آذان المغرب، اليوم الأربعاء 30 ماي، على وقع انتحار شابة، عثر عليها مشنوقة بواسطة حبل، وضعته بجدع شجرة قريبة من منزل أسرتها.

''شوف تيفي''

اهتز دوار تافراوت بجماعة تمروت إقليم شفشاون، دقائق قبل آذان المغرب، اليوم الأربعاء 30 ماي، على وقع انتحار شابة، عثر عليها مشنوقة بواسطة حبل، وضعته بجدع شجرة قريبة من منزل أسرتها.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، فإن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر قيد حياتها 18 سنة، عثر عليها أفراد أسرتها، جثة هامدة معلقة إلى جدع شجرة، مشيرا إلى أن الأسباب التي جعلت الهالكة تنتحر ما تزال مجهولة.

وأكد المصدر ذاته، أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، حلوا بعين المكان، حيث تمت معاينة جثة الشابة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون .