القفة الرمضانية تخرج مواطنين للاحتجاج بآيت ملول ﻿

خرج مجموعة من الرجال والنساء مساء اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أيت ملول للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من القفف الرمضانية التي كانت الجماعة توزعها على المحتاجين والمعوزين في شهر

شوف تيفي:أيت ملول

خرج مجموعة من الرجال والنساء مساء اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أيت ملول للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من القفف الرمضانية التي كانت الجماعة توزعها على المحتاجين والمعوزين في شهر رمضان من كل سنة.

وعبر المحتجون البالغ عددهم حوالي 400 شخص، عن استغرابهم من توقف عملية توزيع المساعدات الغذائية الموجهة للفئات الفقيرة التي دأبت جماعة آيت ملول على توزيعها.

وأكدوا أنهم يتوفرون على بطائق مسلمة من طرف الجماعة، يستفيدون بموجبها من هذه القفف الرمضانية منذ سنوات خلت، إلا أن هذه السنة تغير كل شيء، ولم يستفيدوا بتاتا متسائلين عن سر هذا التوقف.

وأرجعت جماعة آيت ملول سبب توقف المساعدات الغذائية التي كانت توزع كل شهر رمضان على المحتاجين، إلى تجنب الجماعة للفوضى ومظاهر الازدحام التي ترافق هذه العملية، وهو ما يشكل خطرا على المستفيدين، في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص الميزانية التي كانت مرصودة لهذه العملية لدعم أعمال اجتماعية ومبادرات إنسانية داخل الجماعة من قبيل الحملات الطبية، ودعم أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

ونفت ذات الجماعة أن تكون أي جهة تستفيد من هذه الإعانات دون الأخرى، بعدما بلغ عدد المستفيدين السنوات الماضية حوالي 700 شخص، إلا أن الجماعة تفاجأت بظهور أشخاص آخرين تجاوزوا أكثر من 2000، وهو ما خلق متاعب كثيرة صعب معها تحقيق الأهداف المرجوة منه، ليتقرر توقيف العملية بشكل نهائي وتوجيه ميزانيتها نحو دعم مبادرات إنسانية أخرى بالمدينة.