 عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو .. التسجيل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني هيرفي رونار قبل ودية أوكرانيا | بووز

فيديو .. التسجيل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني هيرفي رونار قبل ودية أوكرانيا

الملك محمد السادس يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا | دولي

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا

المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب | دولي

المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان

حصري..خلاف تدويناتهن الفيسبوكية..المصرحات يحضرن أشغال محاكمة بوعشرين لمشاهدة فيديوهاتهن بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

حصري..خلاف تدويناتهن الفيسبوكية..المصرحات يحضرن أشغال محاكمة بوعشرين لمشاهدة فيديوهاتهن بمحكمة

عـــاجل وحصري ..انطلاق احضار المصرحات في ملف بوعشرين بالقوة العمومية لمشاهدة فيديوهاتهن الجنسية في قلب المحكمة | بوليتيك

عـــاجل وحصري ..انطلاق احضار المصرحات في ملف ''بوعشرين'' بالقوة العمومية لمشاهدة فيديوهاتهن

تنصيب وكيل عام جديد للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير | بوليتيك

تنصيب وكيل عام جديد للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير

رجال الحموشي يحجزون حوالي ألف قرص مهلوس ويعتقلون خمسة أشخاص بطنجة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يحجزون حوالي ألف قرص مهلوس ويعتقلون خمسة أشخاص بطنجة

وزير في حكومة العثماني يكشف عن تفاصيل خاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي | بوليتيك

وزير في حكومة العثماني يكشف عن تفاصيل خاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 21:16 عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا | دولي
عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا
لقي شخص مصرعه وأصيب إثنان آخران بجروح في هجوم بسكين، اليوم الأربعاء، على متن قطار فائق السرعة شمالي ألمانيا، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنان آخران بجروح في هجوم بسكين، اليوم الأربعاء، على متن قطار فائق السرعة شمالي ألمانيا، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة مساء اليوم على متن قطار متجه من مدينة كولونيا عبر هامبورغ إلى مدينة فلنسبورغ، القريبة من الحدود الشمالية لألمانيا مع الدنمارك.

وأفادت تقارير إعلامية أن القتيل هو منفذ الهجوم، وأن الجريحين من عناصر الشرطة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الواسعة الانتشار، أن منفذ الهجوم طعن شخصا وأصابه بجروح خطيرة، وحين توجه شرطيان باتجاهه هاجمهما وجرح شرطية، ما دفع زميلها إلى إطلاق النار عليه وقتله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قطار الدنمارك مدينة فلسبورغ الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب | دولي

المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب

قبل المونديال.. مقتل صحافي روسي معروف بانتقاداته للرئيس فلاديمير بوتين | دولي

قبل المونديال.. مقتل صحافي روسي معروف بانتقاداته للرئيس فلاديمير بوتين

منفذ هجوم لييج خرج من السجن يومين فسحة و نفذ عمليته القاتلة | دولي

منفذ هجوم لييج خرج من السجن يومين فسحة و نفذ عمليته القاتلة

بالصــورة:انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة في مسعى لكسر الحصار الإسرائيلي | دولي

بالصــورة:انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة في مسعى لكسر الحصار الإسرائيلي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات قوية لجيران ضحية حارس فيلا المحامي اللي لقاوه مقتول نواحي البيضاء في رمضان..كان داير فيه غير الخير | بــووز
منذ 22 دقيقة

تصريحات قوية لجيران ضحية حارس فيلا المحامي اللي لقاوه مقتول نواحي البيضاء في رمضان..كان داير فيه غير الخير

بالفيديو.. شوفو شيفور تريبورتور متهور محيح وكيلعب فالطريق | قنوات أخرى

بالفيديو.. شوفو شيفور تريبورتور متهور محيح وكيلعب فالطريق

بيه فيه..شوفو شحال عندنا من مُتسول فالمغرب | بــووز

بيه فيه..شوفو شحال عندنا من ''مُتسول'' فالمغرب

فـــطور مع ولاد الشعب..أجواء خاصة ممزوجة بالورود مع بائعي الورود حكمات عليهم الظروف يفـــطرو فالزنقة | فطور مع ولاد الشعب

فـــطور مع ولاد الشعب..أجواء خاصة ممزوجة بالورود مع بائعي الورود حكمات عليهم الظروف يفـــطرو فالزنقة

﻿

آخر المستجدات

فيديو .. التسجيل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني هيرفي رونار قبل ودية أوكرانيا | بووز
منذ 8 دقائق

فيديو .. التسجيل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني هيرفي رونار قبل ودية أوكرانيا

الملك محمد السادس يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا | دولي

عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا

المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب | دولي

المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.