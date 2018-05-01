عاجل..عملية طعن بسكين تهز ألمانيا ﻿

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنان آخران بجروح في هجوم بسكين، اليوم الأربعاء، على متن قطار فائق السرعة شمالي ألمانيا، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنان آخران بجروح في هجوم بسكين، اليوم الأربعاء، على متن قطار فائق السرعة شمالي ألمانيا، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة مساء اليوم على متن قطار متجه من مدينة كولونيا عبر هامبورغ إلى مدينة فلنسبورغ، القريبة من الحدود الشمالية لألمانيا مع الدنمارك.

وأفادت تقارير إعلامية أن القتيل هو منفذ الهجوم، وأن الجريحين من عناصر الشرطة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الواسعة الانتشار، أن منفذ الهجوم طعن شخصا وأصابه بجروح خطيرة، وحين توجه شرطيان باتجاهه هاجمهما وجرح شرطية، ما دفع زميلها إلى إطلاق النار عليه وقتله.