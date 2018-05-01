 المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب ﻿
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المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 21:13 المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب | دولي
المشتكية هند عياري تغير أقوالها في قضية اتهامها للمفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان بالاغتصاب
غيرت هند عياري المشتكية الأولى من بين ثلاث مشتكيات يتهمن المفكر الإسلامي السويسري الجنسية طارق رمضان بالاغتصاب، أقوالها في ثاني استجواب لها من طرف ثلاثة قضاة تحقيق مكلفين بالملف الأسبوع الماضي،

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غيرت هند عياري المشتكية الأولى من بين ثلاث مشتكيات يتهمن المفكر الإسلامي السويسري الجنسية طارق رمضان بالاغتصاب، أقوالها في ثاني استجواب لها من طرف ثلاثة قضاة تحقيق مكلفين بالملف الأسبوع الماضي، حيث تحدثت هند عن تواريخ ووقائع جديدة غير تلك التي أدلت بها سابقا حسب ما نقلته إذاعة فرانس أنفو يوم أمس الثلاثاء 29 ماي.

فبعدما قالت في شكايتها في 20 أكتوبر 2017، أنها تعرضت للاغتصاب من طرف طارق رمضان في مارس 2012 بفندق ''هوليداي إن'' بالمحطة الشرقية لباريس، ذكرت في رواية جديدة أن الحادث حصل في 26 ماي 2012 بفندق ''كراون بلازا'' بساحة الجمهورية في المقاطعة 11 بالعاصمة الفرنسية.

وبررت عياري البالغة من العمر 41 عامًا، وهي سلفية سابقا تحولت إلى ناشطة نسوية علمانية، تغيير أقوالها بخصوص تواريخ الاغتصاب بأنها قامت ببحث في يومياتها وعدد من وثائقها جعلها تغير تصريحاتها.

وكان طارق رمضان نفى التهمة، مشيرا إلى أنه التقى هند عياري مرة واحدة لوقت وجيز في السادس من أبريل 2012 على هامش تجمع كبير للمسلمين في منطقة لو بورجيه.

وعن تغيير اقوال هند علق إيمانويل مارسيني محامي طارق بقوله ''عندما نتعرض للاغتصاب، نتذكر المكان دائما'' وأضاف ''نغير الفندق ونغير التاريخ، وقريبا سنغير الفاعل''، داعيا العدالة إلى أن تفتح أعينها جيدا وتستخلص النتائج.

ويأتي هذا التطور في قضية المفكر والأكاديمي السويسري بعد رفض محكمة الاستئناف بباريس يوم 22 من شهر ماي الجاري، التماس طارق إخلاء سبيله الذي تقدم به محاموه، وذلك رغم عرضهم إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره، بالإضافة لتأكيد محامييه أن وضعه الصحي يستدعي إخلاء سبيله.

ومن المقرر أن تستأنف يوم الثلاثاء الخامس من يونيو المقبل محاكمة طارق، حيث سيتم الاستماع للمتهم للمرة الثانية منذ سجنه قبل أربعة أشهر، ويأتي ذلك قبل يوم من إصدار هند العياري لكتابها الثاني الذي يحمل عنوان''لا تحجب ولا اغتصاب في المستقبل''

وبالإضافة إلى المدعية الأولى هند العياري، يواجه طارق رمضان نفس التهمة من قبل ''كريستيل''، المدعية الثانية، التي تقول بأنه اغتصبها عام 2009 في فندق بمدينة ليون الفرنسية، بالإضافة إلى ''ماري'' المدعية الثالثة، التي تتهمه باغتصابها مرات عديدة في الفترة ما بين عامي 2013 و2014، بفنادق في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا.

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