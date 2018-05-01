حصري..خلاف تدويناتهن الفيسبوكية..المصرحات يحضرن أشغال محاكمة بوعشرين لمشاهدة فيديوهاتهن بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن المصرحات اللواتي تعنتن في تدوينات فيسبوكية خلال اليومين الأخيرين وحاولن التملص من أقوالهن أمام الفرقة الوطنية سيحضرن أشغال محاكمة ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتهم التحرش

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن المصرحات اللواتي تعنتن في تدوينات فيسبوكية خلال اليومين الأخيرين وحاولن التملص من أقوالهن أمام الفرقة الوطنية سيحضرن أشغال محاكمة "توفيق بوعشرين" المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر لصلتهن بالموضوع.

وأضــافت مصادرنا أن المصرحات الثلاث اللواتي خرجن بتدوينات فيسبوكية راجعن أنفسهن وقررن الحضور لأشغال المحاكمة التي سيتم عرض فيديوهات يظهرن فيها ويتعلق الأمر بكل من "أ.ه" و "ع.ب" و "ح.ب"، حيث اتفقن على الحضور مخافة إحضارهن بالقوة العمومية من قلب منازلهن وتكلف أحد محامي بوعشرين بضمانة مصاحبتهن لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الأربعاء.

هــذا وقرر القاضي بوشعيب فارح خلال الجلسة السابقة إحضار المصرحات بالقوة العمومية إلى جلسة يومه الأربعاء ، بما فيهن المطالبات بالحق المدني ، من أجل استكمال عرض الفيديوهات و اكتمال حضور جميع الأطراف المرتبطة بالقضية.