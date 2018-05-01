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عـــاجل وحصري ..انطلاق احضار المصرحات في ملف ''بوعشرين'' بالقوة العمومية لمشاهدة فيديوهاتهن الجنسية في قلب المحكمة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 19:25 عـــاجل وحصري ..انطلاق احضار المصرحات في ملف بوعشرين بالقوة العمومية لمشاهدة فيديوهاتهن الجنسية في قلب المحكمة | بوليتيك
عـــاجل وحصري ..انطلاق احضار المصرحات في ملف ''بوعشرين'' بالقوة العمومية لمشاهدة فيديوهاتهن الجنسية في قلب المحكمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن المصالح الأمنية تحركت قبل قليل من يومه الأربعاء إلى منازل بعض المصرحات والمتشكيات اللواتي لا يحضرن لأشغال محاكمة ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتهم التحرش الجنسي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن المصالح الأمنية تحركت قبل قليل من يومه الأربعاء إلى منازل بعض المصرحات والمتشكيات اللواتي لا يحضرن لأشغال محاكمة ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجــار بالبشر، ولذلك للمثول أمام المحكمة في الجلسة السرية 5 باستئنافية الدار البيضاء.

وأضــافت مصارنـا أنه تم احضـار المصرحة ''و.ط'' قبل قليل من قلب منزلها لأجل حضور جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف وذلك عن طريق القوة العمومية ، وهي ضمن اللواتي مارس توفيق بوعشرين معهن أو عليهن الجنس داخل مكتبه وسبق وقالت لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إنها مارست الجنس مع المتهم برضاها وعن طواعية عدة مرات.

وجدير بالذكر أن ''و.ط'' كانت متزوجة من مسؤول في سلك الشرطة قبل طلاقها منه سنة 2011 ، وتعرفت على بوعشرين سنة 2015 صدفة خلال رحلة على متن القطار، حيث طلب رقمها الهاتفي وبقي على تواصل معها حتى زارته في مكتبه وأجلسها فوق الكنبة مرات عديدة ، الشي الذي جعلها تعترف بصحة الفیدیوھات والعلاقة التي جمعتھا مع توفیق بوعشرین أمام الفرقة الوطنية.

هــذا وقرر القاضي بوشعيب فارح خلال الجلسة السابقة إحضار المصرحات بالقوة العمومية إلى جلسة يومه الأربعاء ، بما فيهن المطالبات بالحق المدني ، من أجل استكمال عرض الفيديوهات و اكتمال حضور جميع الأطراف المرتبطة بالقضية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب توفيق بوعشرين الدار البيضاء

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