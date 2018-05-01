تنصيب وكيل عام جديد للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ﻿

تم اليوم ،الأربعاء ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الكريم الشافعي ، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها عبد الله الجعفري ، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير.

شوف تيفي و.م.ع

تم اليوم ،الأربعاء ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الكريم الشافعي ، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها عبد الله الجعفري ، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة التنصيب ، التي حضرها على الخصوص محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، سجل الشافعي اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس الذي عينه على رأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ليكون في مستوى الأمانة التي أنيطت به .

وأوضح عبد الكريم الشافعي، الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ، أنه سيستثمر تجربته المهنية المتراكمة من أجل حسن سير العدالة على صعيد منطقة نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، مستنيرا في ذلك بما جاء في الخطب الملكية السامية حول العدالة ، وتحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

واستعرض الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بأكادير الخطوط العريضة لخطة العمل التي سيباشر بها مهامه على مختلف المستويات ، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ، ما يتعلق بحماية الأمن والنظام العام ، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ، وتسريع وثيرة التحديث والرقمنة ، والتواصل والانفتاح على الإعلام والمجتمع المدني ، وتنظيم الأنشطة الثقافية والتكوين المستمر ، واللجوء إلى قضاء التحقيق، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات خاصة بالنسبة للنساء والأطفال ، وغيرها من القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات النيابة العامة.

وبعدما نوه بالمجهودات التي بذلها الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بأكادير ، محمد أنيس ، دعا عبد الكريم الشافعي مختلف الأطراف العاملة في قطاع العدالة على مستوى نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير إلى تظافر جهود الجميع من أجل تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين ، وفقا لما يقتضيه الضمير المهني ، وانسجاما مع منطوق وروح القانون ، وترسيخا لمبدأ استقلالية العدالة.

ومن جهته ، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الله الجعفري ، أن الوكيل العام الجديد سيجد في رئاسة المحكمة خير سند له من أجل النهوض بالمهام التي أنيطت به ، وذلك حتى يكون الجميع في مستوى الثقة الملكية السامية .