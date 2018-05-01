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رونار: نحن ذاهبون إلى المونديال لترك بصمة جيدة وليس للسياحة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 18:12 رونار: نحن ذاهبون إلى المونديال لترك بصمة جيدة وليس للسياحة | سبور
رونار: نحن ذاهبون إلى المونديال لترك بصمة جيدة وليس للسياحة
أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة الندوات بملعب جنيف بسويسرا، أن مجموعة ''الأسود'' في مونديال روسيا صعبة، نظرا لوجود منتخبات كبيرة.

شوف سبور

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة الندوات بملعب جنيف بسويسرا، أن مجموعة ''الأسود'' في مونديال روسيا صعبة، نظرا لوجود منتخبات كبيرة.

وأضاف الناخب الوطني، خلال الندوة الصحفية، التي تسبق المباراة الودية التي ستجمع غدا الخميس بين المنتخب الوطني الأول ومنتخب أوكرانيا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018، '' نحن ذاهبون إلى المونديال لترك بصمة جيدة، و ليس للسياحة وزيارة المدن الروسية، أو التعرف على الملاعب''.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء هيرفي رونار المنتخب المغربي كأس العالم 2018

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