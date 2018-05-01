حدراف قريب من العودة إلى الجديدة ﻿

كشفت مصادر قريبة من زكرياء حدراف لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الأخير مرشح للعودة إلى فريقه السابق الدفاع الحسني الجديدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر قريبة من زكرياء حدراف لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الأخير مرشح للعودة إلى فريقه السابق الدفاع الحسني الجديدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن زكرياء حدراف عبر عن رغبته في العودة إلى فريقه الأم بداية من الموسم المقبل، في انتظار أن يتوصل بعروض رسمية من أندية خليجية، موضحة أن بعض الوكلاء فقط من اقترحوا عليه بعض الأندية ولم يدخل بعد في مفاوضات رسمية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الطاقم التقني لفريق الدفاع الجديدي لازال لم يحسم بعد في قضية عودة النجم السابق للفريق سيما أن الجيل الجديد برهن على مستويات جيدة خلال الموسم الماضي وسيكون من الصعب ضمان مكانته داخل المجموعة.