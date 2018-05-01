أبو بكر زعيتر يعسكر بالرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ﻿

يدخل أبو بكر زعيتر البطل المغربي في رياضة فنون الحرب والقتال الحر في معسكر تدريبي بالعاصمة الرباط رفقة مجموعة''الدريم تيم''، تحت رعاية الملك محمد السادس، تأهبا لخوض نزالاته الاحترافية المقبلة.

" شوف سبور"

يدخل أبو بكر زعيتر البطل المغربي في رياضة فنون الحرب والقتال الحر في معسكر تدريبي بالعاصمة الرباط رفقة مجموعة"الدريم تيم"، تحت رعاية الملك محمد السادس، تأهبا لخوض نزالاته الاحترافية المقبلة.

ويبدأ أبوبكر استعداداته لأول لقاء له في منافسات UFC المقرر في شهر يوليوز القادم، رفقة أخيه عثمان زعيتر، والروسي مايربيك تايسموف و الإسباني يوسف عبد السلام قدور، وبطل العالم وأوروبا في الغرابلين و الجيوجتسو و الهولندي دجاميل شان.

وتمكن أبوبكر زعيتر من نيل شرف المشاركة في واحدة من أقوى البطولات العالمية في رياضة القتال الحر بعد سلسلة من النتائج الجيدة التي حققها في اللقاءات السابقة.