 رجال الحموشي يحجزون حوالي ألف قرص مهلوس ويعتقلون خمسة أشخاص بطنجة ﻿
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رجال الحموشي يحجزون حوالي ألف قرص مهلوس ويعتقلون خمسة أشخاص بطنجة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 17:49 رجال الحموشي يحجزون حوالي ألف قرص مهلوس ويعتقلون خمسة أشخاص بطنجة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يحجزون حوالي ألف قرص مهلوس ويعتقلون خمسة أشخاص بطنجة
قامت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، خلال اليومين الماضيين، بحجز 946 قرصا مهلوسا و7 كيلوغرامات من مادة ''المعسل'' المهرب واعتقال خمسة أشخاص يشتبه في ترويجهم لهذه المواد الممنوعة.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

قامت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، خلال اليومين الماضيين، بحجز 946 قرصا مهلوسا و7 كيلوغرامات من مادة ''المعسل'' المهرب واعتقال خمسة أشخاص يشتبه في ترويجهم لهذه المواد الممنوعة.

وأفاد مصدر أمني بأن فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص بحي العرفان، جنوب طنجة، وبحوزتهم 863 قرصا مخدرا من نوع ''إكستازي''، موضحا أن العملية أسفرت أيضا عن حجز سيارة تابعة لوكالة كراء السيارات كانت تستعمل لترويج هذه الأقراص.

وأضاف المصدر ذاته أن فرقة الهيئة الحضرية العاملة بالمحطة الطرقية بطنجة، في عملية ثانية، قامت بتوقيف شخصين متحوزين على سبع كيلوغرامات من مادة ''المعسل'' المهرب و83 قرصا طبيا مخدرا من نوعي ''ريفوطريل'' و ''إكستازي''.

وخلص إلى أن الموقوفين في العمليتين، اللتين تندرجان ضمن جهود محاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الضارة بالصحة العمومية بمدينة طنجة، وضعوا بتعليمات من النيابة العامة المختصة رهن الحراسة النظرية، قصد البحث معهم في المنسوب إليهم وتقديمهم أمام العدالة.

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