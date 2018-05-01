هذه هي الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في المونديال ﻿

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، جوائز مالية مهمة للمنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

'' شوف سبور''

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، جوائز مالية مهمة للمنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

وقرر الاتحاد الدولي تخصيص قيمة مالية تقدر بـ 400 مليون يورو للمنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا، بعد أن كانت ميزانية البطولة السابقة في البرازيل 358 مليون يورو.

وتوصلت المنتخبات على 1.27 مليون يورو قبل المشاركة، وذلك من أجل الاستعداد للحدث الرياضي، وسيتم خصم هذا المبلغ من القيمة التي سيحصل عليها كل منتخب بعد نهاية البطولة.

ويفوز المتوج بلقب المونديال بمبلغ 32.1 مليون يورو، ويحصل الوصيف على 23.6 مليون يورو، أما المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع، فيحصلان على 20.28 مليون يورو، و18.6 مليون يورو على الترتيب، ويخصص مبلغ 13.5 مليون يورو للمنتخبات التي ستصل إلى الدور ربع النهائي، وتحصل المنتخبات التي تودع المسابقة من الدور الأول على مبلغ 6.7 مليون يورو، فيما تحصل المنتخبات التي ستصل إلى ثمن النهائي على 10.14 مليون يورو.