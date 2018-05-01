 توقيف عصابة ''أطفال الحجارة'' التي روعت مستعملي الطريق باشتوكة أيت بها ﻿
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توقيف عصابة أطفال الحجارة التي روعت مستعملي الطريق باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

توقيف عصابة ''أطفال الحجارة'' التي روعت مستعملي الطريق باشتوكة أيت بها

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توقيف عصابة ''أطفال الحجارة'' التي روعت مستعملي الطريق باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 17:44 توقيف عصابة أطفال الحجارة التي روعت مستعملي الطريق باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
توقيف عصابة ''أطفال الحجارة'' التي روعت مستعملي الطريق باشتوكة أيت بها
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبيوكرى إقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الثلاثاء من توقيف 12 قاصرا ينشطون ضمن عصابة ما بات يعرف ب ''أطفال الحجارة''.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبيوكرى إقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الثلاثاء من توقيف 12 قاصرا ينشطون ضمن عصابة ما بات يعرف ب ''أطفال الحجارة''.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المشتبه بهم بعد شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة، يؤكد فيها تعرض الواجهة الأمامية لسيارته للتهشيم، وذلك على الطريق الوطنية رقم 105 الرابطة بين منطقة القليعة وبيوكرى بالقرب من دوار ''تودوش'' جماعة واد الصفا إثر مهاجمته من طرف عدد من الأطفال القاصرين، الذين قاموا برشقه بسيل من الحجارة ما ألحق أضرارا جسيمة بزجاج سيارته، وكادوا يتسببون له في حادثة سير خطيرة لولا الألطاف الإلهية.

وأضافت ذات المصادر، أن نفس المسلك الطرقي شهد حوادث مماثلة بعد تعرض شاحنات وسيارات عديدة للرشق بالحجارة من طرف نفس الفاعلين، ما خلف بها خسائر مادية فادحة من كسر وتهشيم.

وبناء على تسلسل هذه الأحداث قامت دورية تابعة للدرك الملكي بنصب كمين للمشتبه بهم، والذين تمت محاصرتهم بشكل مفاجئ وهم بصدد تنفيذ عملياتهم الإجرامية، وجرى توقيفهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الأحجار المستعملة في الرشق.

وأحيل الموقوفون البالغ عددهم 12 عنصرا على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول المنسوب لهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الملك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها توقيف عصابة أطفال الحجارة 12 قاصرا رشق السيارات روعت مستعملي الطريق

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