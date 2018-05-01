لاعب ''الأسود'' ضمن أوسم اللاعبين في كأس العالم 2018 ﻿

أصدرت صحيفة ''بوبليك'' الفرنسية، المختصة في الموضة، قائمة تضم أكثر اللاعبين وسامة في مونديال كأس العالم 2018 والمقرر إقامته بروسيا يوم 14 يونيو المقبل.

شوف سبور

أصدرت صحيفة ''بوبليك'' الفرنسية، المختصة في الموضة، قائمة تضم أكثر اللاعبين وسامة في مونديال كأس العالم 2018 والمقرر إقامته بروسيا يوم 14 يونيو المقبل.

وجاء نجم فاينورد الهولندي والمنتخب الوطني سفيان أمرابط، كأوسم لاعب مغربي، إلى جانب العديد من النجوم العالميين، كنيمار وخاميس رودريغيز وجيرارد بيكي.

وضمت القائمة عددًا من اللاعبين على رأسهم إيدين هازارد، لاعب منتخب بلجيكا، فيما ضمت رمضان صبحي من المنتخب المصري ، وفرجاني ساسي لاعب منتخب تونس، إضافة إلى سلمان الفرج، لاعب منتخب السعودية.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.