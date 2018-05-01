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الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 17:42 الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

 وحسب نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الشأن فإن الملك محمد السادس، سيترأس يومه الأربعاء 14 رمضان الأبرك 1439 ه موافق 30 ماي 2018م بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، يلقيه بين يدي الملك، عبد القادر المكي الكتاني، مهندس، ومتخصص في الحديث الشريف، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم وطرق الاستفادة منه"، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تخريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".

وسيبث الدرس الديني مباشرة عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة و30 دقيقة من مساء اليوم ".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة الملك محمد السادس

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