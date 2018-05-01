مع اقتراب موسم الأعراس: شبان مغاربة يقاطعون الزواج ويطلقون حملة ''خليها تشيب'' بسبب قيمة الصداق ﻿

قبل أيام من حلول فصل الصيف الذي يعتبر موسما تقام فيه الأعراس، أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة، على موقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة، أطلقوا عليها ''خليها تشيب''، وذلك احتجاجا على قيمة ''الصداق''

''شوف تيفي''

قبل أيام من حلول فصل الصيف الذي يعتبر موسما تقام فيه الأعراس، أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة، على موقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة، أطلقوا عليها ''خليها تشيب''، وذلك احتجاجا على قيمة ''الصداق'' التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح هؤلاء النشطاء أن الهدف من وراء هذه الحملة الداعية لمقاطعة الزواج، هو جعل ''الصداق'' في حدود ''100 درهم''، مؤكدين أن ''قيمة الصداق'' المرتفعة من بين الأسباب التي قد تكون وراء عدم إتمام العديد من الزيجات بالمغرب.

ومن جهة أخرى، ربط آخرون إطلاق هذه الحملة بغلاء المعيشة والبطالة وارتفاع أسعار الشقق، حيث يعجز الشاب المغربي عن توفير العديد من الأمور وبالتالي فإن مقاطعته للزواج يبقى الحل الوحيد.