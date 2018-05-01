تفاصيل مثيرة...شخص يثأر لشرفه بعدما وجه طعنات قاتلة لمسن تحرش بابنتيه بجماعة ''تيوغزة'' إقليم سيدي إفني ﻿

نقل قبل قليل شخص ستيني في حالة جد حرجة صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وذلك بعد إصابته بطعنات قاتلة من طرف شخص أربعيني، قام بمهاجمته بدوار ''أسك'' بجماعة ''تيوغزة'' إقليم سيدي إفني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نقل قبل قليل شخص ستيني في حالة جد حرجة صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وذلك بعد إصابته بطعنات قاتلة من طرف شخص أربعيني، قام بمهاجمته بدوار ''أسك'' بجماعة ''تيوغزة'' إقليم سيدي إفني.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى وجود خلافات سابقة بين الشخصين، بعدما اتهم المشتبه به الضحية الستيني بالتحرش بابنتيه وقام برفع دعوى قضائية ضده في هذا الشأن غير أن المحكمة الابتدائية قضت أول أمس بتمتيع الضحية بالبراءة من تهمة التحرش، التي يتابع من أجلها.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحكم أجج شرارة الانتقام والثأر لدى المشتبه به، حيث تربص صباح اليوم بالضحية بمدخل الدوار السالف الذكر إلى أن ظهر وانقض عليه موجها له طعنات مميتة بأنحاء مختلفة من جسمه تاركا إياه مدرجا في دمائه يصارع الموت ولاذ بالفرار، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للدرك الملكي بسيدي إفني.

هذا واستنفر الحادث السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بنقل الضحية في حالة جد حرجة صوب المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت لتلقي العلاجات الضرورية.