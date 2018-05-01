فريق طبي بمستشفى كلميم يجري أول عملية لعلاج كسور العين ﻿

قام فريق طبي مكون من طبيبين وممرضتين بالمستشفى الإقليمي بمدينة كلميم بإجراء أول عملية جراحية لعلاج كسور العين هي الأولى من نوعها بالجهة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قام فريق طبي مكون من طبيبين وممرضتين بالمستشفى الإقليمي بمدينة كلميم بإجراء أول عملية جراحية لعلاج كسور العين هي الأولى من نوعها بالجهة.

وأكدت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي"، أن العملية الجراحية استفادت منها طالبة تبلغ من العمر 22 أصيبت في حادث خطير بكلميم، وبعد إخضاعها للفحوصات الطبية تبين أن الضحية أصيبت بكسور على مستوى العين والفكين والكتف، ما استدعى إدخالها لغرفة العمليات بالمستشفى الإقليمي بكلميم لإجراء عملية جراحية مستعجلة لمعالجة إصابتها الخطيرة.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية الأولى من نوعها بجهة كلميم واد نون، اعتمد فيها الطاقم الطبي على تقنية تثبيت الكسور عن طريق ملتحمة الجفن السفلى للعين، ما انعكس إيجابا على المصابة، ولم تترك لها أي آثار للجروح على مستوى الوجه.