قبل المونديال.. مقتل صحافي روسي معروف بانتقاداته للرئيس فلاديمير بوتين ﻿

لقي الصحافي الروسي البارز أركادي بابتشينكو المعروف بانتقاداته للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، مصرعه، مقتولا بالرصاص.

شوف تيفي

لقي الصحافي الروسي البارز أركادي بابتشينكو المعروف بانتقاداته للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، مصرعه، مقتولا بالرصاص.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، فإن،الصحافي البالغ قيد حياته 41 سنة والذي سبق له وأن تلقى العديد من التهديدات، عثرت عليه زوجته غارقا في دمائه في منزلهما ليُفارق الحياة في سيارة الإسعاف.

وقال أندري كريشتشينكو قائد شرطة كييف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون ردا على سؤال حول الدافع الذي تشتبه الشرطة في أنه وراء جريمة القتل ''الفرضية الأولى والأكثر احتمالا هي نشاطه المهني''.

ونشرت السلطات الأوكرانية رسما لرجل تشتبه في أنه القاتل ويتراوح عمره بين 40 و45 عاما وله لحية رمادية ويرتدي قبعة رياضية.

وكان بابتشينكو، وهو جندي سابق في حرب الشيشان وأحد أشهر مراسلي الحرب في روسيا، قد غادر بلاده خوفا على حياته بعد انتقاده لسياسة روسيا في أوكرانيا وسوريا.