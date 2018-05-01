رئيس لجنة الترشيح : المملكة المغربية واثقة من قرار تاسك فورس ﻿

قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2026، إن المملكة المغربية واثقة من قرار لجنة التقييم تاسك فورس التابعة للاتحاد الدولي، بشأن ملف الترشيح المغربي، والذي

" شوف سبور"

قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2026، إن المملكة المغربية واثقة من قرار لجنة التقييم تاسك فورس التابعة للاتحاد الدولي، بشأن ملف الترشيح المغربي، والذي يتوقع صدوره في الأيام القليلة المقبلة.

وسبق للمغرب، أن استقبل خلال الشهرين الماضيين زيارتين للجنة التقييم ووفد من خبراء الاتحاد الدولي، للوقوف على إمكاناته في مجالات البنية التحية والنقل وخدمات الإيواء والميزانية.

ويشغل العلمي، منصب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويتولى رئاسة لجنة ملف الترشيح الذي تقدم به المغرب للمرة الخامسة، أملا في استضافة المونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب إفريقيا 2010.