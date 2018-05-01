 واقعة محمد صلاح: وقعات للتيمومي مع المصريين و كادت تنهي مسيرته الكروية ﻿
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واقعة محمد صلاح: وقعات للتيمومي مع المصريين و كادت تنهي مسيرته الكروية

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 17:12 واقعة محمد صلاح: وقعات للتيمومي مع المصريين و كادت تنهي مسيرته الكروية | سبور
واقعة محمد صلاح: وقعات للتيمومي مع المصريين و كادت تنهي مسيرته الكروية
أحدثت إصابة محمد صلاح على مستوى الكتف، بعد التحامه بسيرجيو راموس لاعب ريال مدريد ، خلال نهائي دوي أبطال أوروبا السبت الماضي، جدلا كبيرا وسط الشارع المصري، بسبب شكوك حول عدم مشاركته في مونديال 2018

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أحدثت إصابة محمد صلاح على مستوى الكتف، بعد التحامه بسيرجيو راموس لاعب ريال مدريد ، خلال نهائي دوي أبطال أوروبا السبت الماضي، جدلا كبيرا وسط الشارع المصري، بسبب شكوك حول عدم مشاركته في مونديال 2018 رفقة الفراعنة.

و عقب هذه الواقعة، تحول المدافع الإسباني سيرجيو راموس مجرما ويستحق السجن، في نظر العديد من المصريين، لأن التحامه مع صلاح تسبب في إصابة الأخير، مما سيغيبه عن استعدادات المونديال .

لكن المغاربة حاولوا تذكير المصريين بواقعة مماثلة سنة 1985 عندما تعمد لاعب الزمالك المصري جمال عبد الله إيذاء نجم الجيش الملكي أنذاك محمد التيمومي و إصابته بطريقة وحشية حيث تعرض لكسر مزدوج كاد ينهي مسيرته الكروية و يحرمه من المشاركة في مونديال المكسيك 1986، حيث لازال محمد التيمومي يعاني من تبعات تلك الإصابة لحدود اليوم.

ونشر عدد من النشطاء المغاربة فيديو للاعب المغربي محمد التيمومي بعد تدخل عنيف من طرف اللاعب المصري جمال عبد الله، في مباراة نصف النهائي من عصبة أبطال إفريقيا لسنة 1985، والتي جمعت بين نادي الجيش الملكي ونادي الزمالك المصري، معلقين عليه "باراكا من البكاء على محمد صلاح"، مشيرين الى أن لاعبا مصريا قام بنفس التصرف مع التيمومي الذي كان أحسن لاعب في افريقيا.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء محمد صلاح سيرجيو راموس المصريين المغاربة محمد التيمومي

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