فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..محجبة بلا حشمة بلا حيا كتشرب وكتمكي الكارو في الشارع نهار رمضان ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المغربية، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر لحظة قيام فتاة محجبة بالإفطار علانية خلال نهار رمضان من خلال شرب المياه وتدخين السجائر.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المغربية، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر لحظة قيام فتاة محجبة بالإفطار علانية خلال نهار رمضان من خلال شرب المياه وتدخين السجائر.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 41 ثانية، لحظة انتشاء الفتاة المحجبة بتدخين سجارة، ما جعل مصور الفيديو يعبر عن غضبه واستيائه الشديد من هذه الفتاة التي لم تحترم مشاعر الصائمين.

وعبر النشطاء عن صدمتهم الكبيرة من مضمون الفيديو، مؤكدين أن الفتاة المحجبة قد تكون من بين "أصحاب ماصيمينش" ولهذا قررت الإفطار بشكل علني بطريقة مستفزة لمشاعر المسلمين.