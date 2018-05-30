صور حراس المنتخب المغربي تثير إعجاب الجماهير المغربية ﻿

تناقلت صفحات رياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' اليوم الأربعاء، صور حراس عرين المنتخب المغربي لكرة القدم خلال الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة قبل مواجهة منتخب أوكرانيا وديا استعدادا لكأس

'' شوف سبور''

تناقلت صفحات رياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' اليوم الأربعاء، صور حراس عرين المنتخب المغربي لكرة القدم خلال الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة قبل مواجهة منتخب أوكرانيا وديا استعدادا لكأس العالم 2018.

وعبرت الجماهير المغربية عن إعجابها بأداء الحراس الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من منير المحمدي، وياسين بونو، ورضا التكناوتي خلال حصتهم التدريبية التي أقيمت بسويسرا.

وجاء في أحد التعاليق على الصور، '' بعد كل هذه اللقطات الرائعة سيكون من الصعب اختيار من سيكون الحارس الأول للأسود''.

ويواصل المتتخب المغربي حصصه التدريبية اليوم الأربعاء، كما أنه من المنتظر أن يعقد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي ندوة صحفية للحديث عن تفاصيل مباراته الأولى قبل التوجه إلى روسيا.