خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان بالبيضاء ﻿

في جديد فضيحة الزوجة التي ضبطت ابنة خالتها في أحضان زوجها ساعات قبل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصـــار مطلعة، أن زوجها اختفى عن الأنظار .

شـــوف تفي:

في جديد فضيحة الزوجة التي ضبطت ابنة خالتها في أحضان زوجها ساعات قبل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصـــار مطلعة، أن زوجها اختفى عن الأنظار .

و قالت مصادر مقربة من الزوجة لشوف تيفي،أن زوجها غادر بيته بعدما اكتشف أن زوجته تتوفر على تسجيل من خلال كاميرا للمراقبة يظهر ابنة خالتها في أحضانه في رمضان.

و كانت الزوجة قد شكت في تصرفات ابنة خالتها و بعدما راقبتها من خلال كاميرا مثبتة في قلب منزلها اكتشفت أن الأخيرة نامت في أحضان زوجها و مارسا الجنس سويا .

و قد واجهت الزوجة ابنة خالتها ، لتدخلا في نقاش تطور إلى اعتداء خطير بآلة حادة أصيبت من خلاله الزوجة على مستوى بطنها ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.