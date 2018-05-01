 خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان بالبيضاء ﻿
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خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان بالبيضاء

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 16:47 خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان بالبيضاء | مجتمع
خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان بالبيضاء
في جديد فضيحة الزوجة التي ضبطت ابنة خالتها في أحضان زوجها ساعات قبل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصـــار مطلعة، أن زوجها اختفى عن الأنظار .

شـــوف تفي:

 في جديد فضيحة الزوجة التي ضبطت ابنة خالتها في أحضان زوجها ساعات قبل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصـــار مطلعة، أن زوجها اختفى عن الأنظار .

 و قالت مصادر مقربة من الزوجة لشوف تيفي،أن زوجها غادر بيته بعدما اكتشف أن زوجته تتوفر على تسجيل من خلال كاميرا للمراقبة يظهر ابنة خالتها في أحضانه في رمضان.

 و كانت الزوجة قد شكت في تصرفات ابنة خالتها و بعدما راقبتها من خلال كاميرا مثبتة في قلب منزلها اكتشفت أن الأخيرة نامت في أحضان زوجها و مارسا الجنس سويا .

 و قد واجهت الزوجة ابنة خالتها ، لتدخلا في نقاش تطور إلى اعتداء خطير بآلة حادة أصيبت من خلاله الزوجة على مستوى بطنها ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب زوجة ضرب رمضان:

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