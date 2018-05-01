رونار: مواجهة أوكرانيا لتجريب التكتيك المناسب قبل المونديال ﻿

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة الندوات بملعب جنيف بسويسرا، أن المباراة التي ستجرى أمام منتخب أوكرانيا، سيعتمد فيها على تجريب عدد من اللاعبين، كما

شوف سبور

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة الندوات بملعب جنيف بسويسرا، أن المباراة التي ستجرى أمام منتخب أوكرانيا، سيعتمد فيها على تجريب عدد من اللاعبين، كما سيلعب في كل شوط بنهج تكتيكي مختلف، من أجل اختيار التكتيك المناسب.

وستجرى المباراة بين المنتخب الوطني الأول ومنتخب أوكرانيا، غدا الخميس، بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف، على الساعة السادسة مساء، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.