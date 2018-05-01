حصري.. هذه هي نقطة ضعف ملف المغرب 2026 في الاجتماع الحاسم مع لجنة '' تاكس فورس'' ﻿

كشف مصدر قريب من لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، أن المعيار الوحيد الذي سيحبط آمال المغاربة خلال الاجتماع الحاسم مع لجنة التنقيط ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكلفة

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، أن المعيار الوحيد الذي سيحبط آمال المغاربة خلال الاجتماع الحاسم مع لجنة التنقيط ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكلفة بإجراء مراقبة تقنية للملفين المتباريين، على تنظيم المونديال ينحصر في المواصلات الداخلية بين المدن.

وأفاد ذات المصدر، في حديث لـ '' شوف سبور''، أن الاجتماع الحاسم المقرر إجراؤه اليوم الأربعاء، سيكشف عن الإرهاصات الأولية عن مرور المغرب إلى مرحلة التصويت المقرر يوم 13 يونيو من عدمه حسب التنقيط الذي ستعلن عنه اللجنة دون انتظار ما سيسفر عنه فيفا عبر موقعه الرسمي.

وحسب ذات المصدر، فإن ملف المغرب حظي بملاحظات لا بأس بها على مستوى الفنادق والأمن والسلام داخل الوطن إضافة إلى الملاعب التي ستعرف العديد من التغييرات إلا أن عامل التنقل الداخلي بين المدن يبقى الإشكال الوحيد الذي سيضعف الملف المغربي مقارنة مع الملف الثلاثي.