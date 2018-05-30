 بالصور..اختفاء تلميذة من أمام مؤسسة تعليمية بالعيون في ظروف غامضة ﻿
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بالصور..اختفاء تلميذة من أمام مؤسسة تعليمية بالعيون في ظروف غامضة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 16:30 بالصور..اختفاء تلميذة من أمام مؤسسة تعليمية بالعيون في ظروف غامضة | مجتمع
بالصور..اختفاء تلميذة من أمام مؤسسة تعليمية بالعيون في ظروف غامضة
علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة قاصرة، تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت صباح أمس الثلاثاء 29 ماي، في ظروف غامصة من أمام الثانوية الإعدادية ''أنوال'' بالعيون، المتواجدة بحي الوفاق بمدينة العيون.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة قاصرة، تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت صباح أمس الثلاثاء 29 ماي، في ظروف غامضة من أمام الثانوية الإعدادية ''أنوال'' بالعيون، المتواجدة بحي الوفاق بمدينة العيون.

وأوضحت خالة التلميذة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن ''حسناء.غ''، اختفت فجأة ودون سابق إنذار من أمام المؤسسة التعليمية التي تدرس بها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعاني من مشاكل أسرية وبالتالي فإن ظروف وملابسات اختفائها تبقى غامضة.

وأكدت المتحدث أن أسرة التلميذة، استفسرت صديقاتها إلا أنها فشلت في الوصول إلى معلومات قد تمكن من الوصول إلى المكان الذي تتواجد به، مشيرة إلى أنه تم وضع شكاية لدى المصالح الأمنية للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء ''حسناء''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قاصرة الثانوية الإعدادية مدينة العيون

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