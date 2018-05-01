عاجل..اعتقال شخصين بسبب الفيديو اللي صوراتو كاتبة يهودية بعدما احتاجزات شخص وسط منزلها .. والوكيل العام بالرباط يدخل على الخط..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة ﻿

أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاسئتناف بالرباط، يومه الأربعاء 30 ماي، أنه وإثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يخص سيدة و هي كاتبة يهودية معروفة، تعرضت للنصب من طرف أشخاص

"شوف تيفي"

أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاسئتناف بالرباط، يومه الأربعاء 30 ماي، أنه وإثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يخص سيدة و هي كاتبة يهودية معروفة، تعرضت للنصب من طرف أشخاص يدعي أحدهم كونه مقرب من جهات نافذة، تم فتح بحث قضائي من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة للوقوف على صحة ما ورد بشريط الفيديو المذكور من وقائع والتحري على كل ملابسات النازلة بما في ذلك الظروف المحيطة بتصوير أحد المشتبه بهم الذي يظهر بالشريط بأحد المنازل.



وحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فقد أسفرت التحريات والأبحاث المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي عن إيقاف شخصين من المشتبه بهم، فيما لا زالت الأبحاث جارية عن الباقي، وحالما تنتهي الأبحاث الجارية سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق المشتبه بهم.