 جدل استدعاء الضحايا والمصرحات للجلسة السرية لتوفيق بوعشرين ﻿
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جدل استدعاء الضحايا والمصرحات للجلسة السرية لتوفيق بوعشرين

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 16:16 جدل استدعاء الضحايا والمصرحات للجلسة السرية لتوفيق بوعشرين | مجتمع
جدل استدعاء الضحايا والمصرحات للجلسة السرية لتوفيق بوعشرين
لماذا أثار ويثير استدعاء بعض المصرحات في ملف توفيق بوعشرين كل هذا اللغط والجدل الإعلامي؟ لماذا تتناسل التعليقات والتدوينات الفايسبوكية الرافضة لقرارات المحكمة كلّما أثير استدعاء بعض الأسماء

شـــوف تيفي:

 

لماذا أثار ويثير استدعاء بعض المصرحات في ملف توفيق بوعشرين كل هذا اللغط والجدل الإعلامي؟ لماذا تتناسل التعليقات والتدوينات الفايسبوكية الرافضة لقرارات المحكمة كلّما أثير استدعاء بعض الأسماء بالذات؟ ولماذا يتم ربط استدعاء هؤلاء المصرحات، بشكل تلازمي، بما يعتبرونه محاولة توريط توفيق بوعشرين في ملف جنائي؟

من الثابت قانونا، أن المحكمة تستدعي كل شخص ترى أن من شأن إفادته وتصريحاته مساعدة القاضي على تنوير العدالة وتكوين قناعته الوجدانية؟ ومن الراسخ تشريعا وقضاءً أن تستمع المحكمة إلى كل شخص أثير اسمه في المحاضر أو في تصريحات الأطراف والشهود؟ فلماذا تثور ثائرة البعض عندما تستدعي المحكمة حنان وأمال وعفاف؟ هل لأن الاستدعاء سيكون عن طريق القوة العمومية؟ فهذه إمكانية قانونية خولها المشرع للقاضي عندما يُمعن الشاهد أو المصرح في حضور جلسات المحكمة ويرفض الامتثال لأوامرها؟

وبالرجوع إلى تصريحات العديد من الضحايا، ممن آثرن التدوين على موقع "فايسبوك"، نجد أنهن يرفضن الحضور إلى المحكمة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون يوضح مصدر قضائي، بل إن منهن من هددت بأن لا تخرج من منزلها إلا جثة هامدة، واعتبرت أخرى أنها لن تشارك في مؤامرة تستهدف المتهم، في حين قالت أخرى بأنها غير معنية بالملف من أساسه.

فلماذا كل هذا السجال الإعلامي والحقوقي؟ فبإمكان هذه المصرحة أو تلك أن تحضر إلى المحكمة وتقول أمام القاضي أنا غير معنية بالملف. أو أنا لم أتعرض لهذا الفعل الإجرامي أو ذاك؟ لماذا إذن تصر المعنيات، وبعض هيئة الدفاع، على التصعيد واعتبار الاستجابة لأمر المحكمة هي مشاركة في توريط المتهم؟ فلا أحد يفرض على المصرحات الإدلاء بأقوال غير أقوالهن، خصوصا أمام المحكمة وفي حضور دفاعهن، ولا أحد يمكنه تزييف أقوالهن التي يوثقها كاتب الضبط بحضور الدفاع. ولا أحد سيرغمهن على توريط المتهم.

إن الخوف من الاستجابة لأوامر المحكمة القاضية بالحضور، يثير توجسات عديدة لدى المتتبعين لهذا الملف، خصوصا وأن مصرحات بالذات هن من يتشبثن بعدم الحضور، ويربطن ذلك "بجهات مزعومة" تحاول إقحامهن في الملف.

هذه المخاوف، تطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة لدى الرأي العام ولدى المتتبعين لهذه القضية. هل المصرحات يرفضن الحضور إلى المحكمة لئلا يطلعن على أشرطة وتسجيلات توثق لممارسات تورطهن مع المتهم؟ وهل يرفضن مواجهة أسئلة النيابة العامة ودفاع باقي الضحايا مما قد يزيد من تأزيم وضعية المتهم من الناحية القانونية في حالة توكيد الوقائع المنسوبة إليه؟ وهل يتشبثن برفض الحضور إمعانا في البراءة أمام عائلاتهن والرأي العام ومخافة اكتشاف نقيض ذلك أمام المحكمة؟

إن رفض الحضور أمام المحكمة هو الذي سيزيد من توسيع دائرة الشك والارتياب حول وضعيتهن القانونية، بغض النظر عن كون الرفض في حد ذاته هو جريمة قانونية قائمة الذات. كما أن الإمعان في الهروب لن يخدم المتهم، على اعتبار أن المحكمة ستقضي بما تكوّن لها من قناعة على ضوء إفادات باقي الضحايا. فلماذا إذن كل هذا الجدل وهذا الإصرار على تحوير والالتفاف حول مسألة الاستدعاء؟

فالاستدعاء، سواء عن طريق القوة العمومية أو بواسطة الطرق العادية، هو إجراء مسطري اعتيادي منصوص عليه في القانون ويطبق في جميع القضايا والملفات الجنائية، ويتحدد هدفه الأساسي في الاستماع إلى الشاهد أو المصرح أو الضحية بغية تأسيس قناعة القاضي للحكم في الملف. إذن، فلماذا كل هذا اللغط وكل هذه الاتهامات؟ مادام أن المصرح سيدلي بإفادته بحرية تامة في رحاب المحكمة. أم أن مرد الخوف راجع إلى أن التصريحات ستكون تحت الحلف باليمين وبعد أداء القسم؟ أم لأن المصرحات يخشين من هول الأشرطة والتسجيلات وأسئلة النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي قد تثبت وقائع أخرى تدين فعلا المتهم؟

فالعبرة بالحضور أمام المحكمة والتصريح أمامها بالحقيقة...أما افتعال كل هذا اللغط فلا طائل منه.

 

 

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شــوف تيفي المغرب مصرحات بوعشرين تسجيلان إحضار بالقوة

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